Жительница Кузбасса подкинула котенка в местную ветклинику

В Кемерово женщина подкинула черного котенка в ветеринарную клинику, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на местного жителя. Соответствующая запись с камер видеонаблюдения появилась в Сети.

Животное оставили прямо на пороге ветклиники, находящейся в Центральном районе города. Как сообщил источник, уже через несколько минут после публикации ролика нашлись добровольцы, готовые взять котенка на передержку.

Ранее московские ветеринары спасли котенка с неразвитой брюшной стенкой. Животное принесли клиенты клиники — бездомного котенка заметили неподалеку на газоне. После операции питомец прошел реабилитацию, затем ему нашли новый дом.

До этого в Хабаровском крае пожарные спасли собаку, надышавшуюся дымом во время пожара в жилом доме. Чрезвычайная ситуация произошла в селе Новотроицком. Возгорание в двухэтажном здании распространилось на деревянные конструкции потолка и стен.