Жители Нидерландов испугались появления волков после обильных снегопадов В Нидерландах после снегопада в лесу заметили стаю волков

В заснеженном лесу Южной Велюве заметили стаю волков, передает MK.RU. Фотографии и видео с этими дикими животными быстро распространились в социальных сетях, вызвав широкий интерес среди пользователей.

В последние годы в страну начали возвращаться волки, которые отсутствовали здесь почти два века. В XIX веке этот вид был полностью уничтожен на территории страны. Сегодняшние популяции волков появились здесь благодаря миграции из Германии.

