Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:32

Жители Нидерландов испугались появления волков после обильных снегопадов

В Нидерландах после снегопада в лесу заметили стаю волков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В заснеженном лесу Южной Велюве заметили стаю волков, передает MK.RU. Фотографии и видео с этими дикими животными быстро распространились в социальных сетях, вызвав широкий интерес среди пользователей.

В последние годы в страну начали возвращаться волки, которые отсутствовали здесь почти два века. В XIX веке этот вид был полностью уничтожен на территории страны. Сегодняшние популяции волков появились здесь благодаря миграции из Германии.

Ранее сообщалось, что в одном из токийских зоопарков волк сбежал из вольера. Посетители зоопарка были вынуждены спасаться бегством. Сотрудник учреждения заметил животное уже после открытия.

До этого генеральный директор Центра «Амурский тигр» кандидат биологических наук Сергей Арамилев раскритиковал заявления Финляндии о том, что причиной массовой гибели северных оленей стали российские волки. По его мнению, в утверждениях Финляндии нарушена причинно-следственная связь, и это перекладывание внутренних проблем на соседа. Арамилев отметил, что для животных границ не существует, и выразил сомнение в том, что в России некому охотиться на волков, если они все равно переходят границу.

Нидерланды
волки
животные
снегопад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи
Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА
«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.