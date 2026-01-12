Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 16:41

Сотрудница супермаркета в Сарове украла из кассы 720 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сарове сотрудница супермаркета украла из кассы 720 тыс. рублей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. В полицию обратилась директор магазина.

В ведомстве сообщили, что женщина призналась в содеянном. Она аннулировала кассовые чеки, а присвоенные средства тратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде — ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники ворвались через служебный вход и ограбили магазин в московском селе Красная Пахра. По информации ведомства, двое мужчин проникли в здание во время приемки товара, пригрозили сотрудникам ножом и потребовали открыть основную дверь.

