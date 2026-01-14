Атака США на Венесуэлу
15 января — День памяти Серафима Саровского: житие и поучения

На выставке «Преподобный Серафим Саровский» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева На выставке «Преподобный Серафим Саровский» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Преподобный Серафим Саровский — один из самых любимых и почитаемых святых в России. Его жизненный путь от курского купца до великого подвижника, глубочайшее смирение и любовь к Богу и ближним сделали его подлинным столпом православной духовности. Память о нем традиционно отмечается 15 января.

Жизнь преподобного: от купца Прохора до затворника

Будущий святой родился в 1754 (по некоторым данным, в 1759) году в купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных в Курске. При крещении был наречен Прохором. Благочестие и милосердие родителей стали для него первым духовным примером. В семь лет он упал с высокой колокольни строящегося храма, но остался невредим, что мать восприняла как знак особого покровительства. В десять лет Прохор тяжело заболел. Житие преподобного рассказывает, что во сне ему явилась Богородица, обещая исцеление. Вскоре мимо их дома пронесли чудотворную Курскую-Коренную икону Божией Матери «Знамение». Мать вынесла больного сына, он приложился к образу, и болезнь отступила.

Прохор посещал храм, читал Священное Писание, а к торговому делу, которым занимался его старший брат, не лежала душа. В семнадцать лет, получив благословение матери (она дала ему медный крест, который он носил всю жизнь), решил оставить мир. Сначала Прохор отправился в Киев, где затворник старец Досифей благословил его идти в Саровскую пустынь. 20 ноября 1778 года юноша пришел в Саров. Его духовным руководителем стал старец Иосиф.

В обители Прохор принял постриг с именем Серафим и с великим усердием нес послушания: был келейником, работал в хлебне, столярне, позже был посвящен в иеродиаконы, а затем — и в иеромонахи. Он выделялся среди братии строгостью жизни, постоянной молитвой и стремлением к уединению. В 1794 году, после смерти настоятеля Пахомия, удалился в лесную келью в нескольких верстах от монастыря.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа, второй план) во время церемонии передачи мощей Серафима Саровского Русской православной церкви, 1991 год Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа, второй план) во время церемонии передачи мощей Серафима Саровского Русской православной церкви, 1991 год Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости

Духовные подвиги и чудеса: молитвенное стояние, исцеления, прозорливость

Период уединенной жизни Серафима Саровского стал основой для множества устных преданий. По ним, он вел крайне суровый образ жизни, уделяя много времени молитвам. Один из самых известных эпизодов — стояние на камне и чтение молитв тысячу дней и ночей. В другой период он практиковал полное молчание. В 1804 году на него напали грабители, после чего он долгое время восстанавливал здоровье.

После 1815 года Серафим Саровский завершил период строгого уединения и начал принимать людей. К нему стали приезжать самые разные посетители из разных слоев общества. Он прославился как советчик и утешитель. Советы и краткие изречения старца записывались современниками. Он также сыграл значительную роль в поддержке и развитии Дивеевской женской общины, ставшей впоследствии крупным духовным центром.

Серафим Саровский умер в 1833 году в своей келье. Канонизация святого состоялась в 1903 году, а его мощи находятся в Серафимо-Дивеевском монастыре, куда ежегодно стекаются тысячи паломников.

Чему учил Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен» и другие наставления

Главным духовным заветом преподобного, в котором заключена суть христианской жизни, стали слова: «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя».

«Стяжи» — «приобретай». Будучи выходцем из купеческого сословия, старец использовал знакомые образы. Он призывал торговать духовно, то есть делать те добродетели, которые приносят наибольшую «прибыль» — благодать Святого Духа. Цель жизни христианина — не формальное исполнение правил, а стяжание (накопление) благодати Божией.

«Дух мирен» — это внутреннее устроение человека, при котором его дух (нравственная сила) пребывает в мире, гармонии, единстве с волей Божией. Это противоположность внутренней смуте, раздраю, мятежу души. Такой мир — не безразличие, а плод кротости, смирения и упования на Бога.

Монахини Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря во время службы в Троицком соборе. Село Дивеево Монахини Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря во время службы в Троицком соборе. Село Дивеево Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Святой учил, что стяжание этого мирного духа достигается молитвой, постом, милостыней и другими добродетелями, но главное — деланием их «ради Христа», с любовью и смирением. Он утверждал, что Господь в равной мере внимает и монаху, и мирянину, если сердце человека исполнено веры и любви к нему. «В сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие», — говорил Серафим, подчеркивая, что Бог ищет сердца, преисполненные любовью, как свой престол. Преподобный завещал не унывать и бодрствовать, спасаться в простоте и доверии Богу.

