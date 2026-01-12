Пьяная женщина прокляла сотрудника ГАИ

В Чишминском районе сотрудники ГАИ составили протокол на женщину, которая села за руль в нетрезвом виде, в ответ та прокляла инспектора и его семью, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта» под управлением местной жительницы во время рейда «Трезвый водитель».

Во время беседы с 43-летней женщиной инспекторы заметили у нее явные признаки опьянения: нарушение речи, резкий запах алкоголя и неустойчивую походку. Женщина пояснила, что накануне праздновала юбилей матери и пила алкоголь именно в тот день, а в момент остановки была, по ее словам, трезва.

Она категорически отказалась проходить проверку на алкотестере и ехать в медучреждение. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования. В ответ она прокляла инспектора и всю его семью, включая детей.

