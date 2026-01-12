Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:37

Автоэксперт дал советы, как сберечь аккумулятор машины в морозы

Автоэксперт Попов: перед запуском машины в морозы нужно включить электроприборы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед тем как завести машину в морозные дни, следует включить в ней ряд электроприборов, например фары, заявил «Татар-информу» автоэксперт Дмитрий Попов. Таким образом, мощность тока равномерно распределится, что снизит нагрузку на аккумулятор.

Электролит на морозе становится желеобразным и начинает работать плохо. Поэтому перед тем, как заводить машину, которая постояла на морозе, можно запустить сначала другие энергопотребители. Они потребляют меньше энергии, чем стартер, и позволяют немного разогнать электролит, — посоветовал Попов.

По его словам, в ситуации когда машина не заводится с нескольких попыток, нужно искать, «куда уходит искра». В морозный период автомобилистам может помочь автономная зарядка или подключение к электросети. Это придаст аккумулятору тонус, заключил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что проверить качество стеклоомывающей жидкости можно, заморозив небольшое количество. Он пояснил, что хороший продукт не должен кристаллизоваться.

