Автоэксперт дал советы, как сберечь аккумулятор машины в морозы

Перед тем как завести машину в морозные дни, следует включить в ней ряд электроприборов, например фары, заявил «Татар-информу» автоэксперт Дмитрий Попов. Таким образом, мощность тока равномерно распределится, что снизит нагрузку на аккумулятор.
Электролит на морозе становится желеобразным и начинает работать плохо. Поэтому перед тем, как заводить машину, которая постояла на морозе, можно запустить сначала другие энергопотребители. Они потребляют меньше энергии, чем стартер, и позволяют немного разогнать электролит, — посоветовал Попов.
По его словам, в ситуации когда машина не заводится с нескольких попыток, нужно искать, «куда уходит искра». В морозный период автомобилистам может помочь автономная зарядка или подключение к электросети. Это придаст аккумулятору тонус, заключил эксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что проверить качество стеклоомывающей жидкости можно, заморозив небольшое количество. Он пояснил, что хороший продукт не должен кристаллизоваться.