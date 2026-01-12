Чиновница выкинула собак на мороз и поплатилась за это карьерой

Заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко лишилась должности, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Чиновницу уволили после инцидента с брошенными на зимней трассе породистыми собаками.

По информации ГТРК «Псков», Удовенко, занимавшаяся разведением такс и спаниелей, в рождественскую ночь вывезла 25 животных на автодорогу по пути в Сланцы и оставила их там. К такому шагу чиновницу подтолкнула проверка ее питомника, инициированная после многочисленных жалоб на условия содержания собак.

Масштабная поисковая операция с участием сотен волонтеров позволила найти большинство животных, однако одна собака погибла от переохлаждения. Ведерников заявил, что Удовенко больше не входит в состав правительства региона. Он также отметил, что правоохранительные органы проведут юридическую оценку ее действий, а моральную оценку уже высказали все, кто следил за развитием ситуации и принимал участие в спасении животных.

