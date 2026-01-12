В мэрии Пензы ответили, почему не могут отремонтировать канатную дорогу

В мэрии Пензы ответили, почему не могут отремонтировать канатную дорогу В мэрии Пензы заявили, что неотремонтированная канатная дорога является частной

В мэрии Пензы заявили, что не смогут повлиять на ремонт канатной дороги, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу администрации города. Там уточнили, что объект находится в частной собственности.

Представители администрации рассказали, что мэрия не имеет права привлекать финансовые средства из бюджета для восстановления. Владелец пока не заявлял о намерениях отремонтировать канатную дорогу. Возобновится ли эксплуатация объекта, неизвестно. Сейчас дорога остается заброшенной.

Ранее сообщалось, что работа канатной дороги на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии была приостановлена 9 января этого года. Кроме того, временно закрыты все горнолыжные трассы — такое решение принято из-за сильного ветра и снега.