Появились новые детали ЧП с катером и россиянами на Пхукете После инцидента с катером в Таиланде в больницах Пхукета остаются 17 россиян

В больницах Пхукета остаются 17 россиян, травмированных при столкновении катера и рыболовного траулера, сообщил генеральный консул РФ Егор Иванов. По его словам, которые приводит РИА Новости, двое из пострадавших находятся в реанимации. Дипведомство оказывает содействие в репатриации останков погибшей в крушении гражданки России.

В больницах Пхукета остаются 17 пострадавших россиян, двое из них в реанимации, — отметил он.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. После этого появилась информация о гибели 18-летней россиянки Елизаветы С.

