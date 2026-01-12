Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:32

Появились новые детали ЧП с катером и россиянами на Пхукете

После инцидента с катером в Таиланде в больницах Пхукета остаются 17 россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В больницах Пхукета остаются 17 россиян, травмированных при столкновении катера и рыболовного траулера, сообщил генеральный консул РФ Егор Иванов. По его словам, которые приводит РИА Новости, двое из пострадавших находятся в реанимации. Дипведомство оказывает содействие в репатриации останков погибшей в крушении гражданки России.

В больницах Пхукета остаются 17 пострадавших россиян, двое из них в реанимации, — отметил он.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. После этого появилась информация о гибели 18-летней россиянки Елизаветы С.

Ранее российская блогерша Карина Фадеева рассказала подписчикам, как на нее напала казахская модель Гулсезим Алтайбекова. По ее словам, девушка сделала это из ревности, так как отдыхала в заведении со своим молодым человеком и ругалась с ним. Инцидент произошел в клубе на Бали.

Пхукет
Таиланд
россияне
госпитализации
катера
чрезвычайные происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В АдГ указали на серьезный экономический кризис в Германии
РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи
Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА
«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев
Врач объяснила, почему полезны зимние прогулки
Малышева рассказала о пользе кулебяки
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.