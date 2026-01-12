Модель из Казахстана чуть не убила российскую блогершу из ревности Казахская модель Алтайбекова напала на блогершу из РФ Фадееву в клубе на Бали

Российская блогерша Карина Фадеева рассказала подписчикам в Telegram-канале, как на нее напала казахская модель Гулсезим Алтайбекова. По ее словам, девушка сделала это из ревности, так как отдыхала в заведении со своим молодым человеком и ругалась с ним. Инцидент произошел в клубе на Бали.

Через два часа мы решили уходить (из бара. — NEWS.ru). Когда мы направились к выходу — я потеряла сознание от резкого удара и упала на пол. Я не видела, как в меня что-то летит. Это было абсолютно неожиданно. Позже мне сказали, что мне в голову прилетел тяжелый предмет — предположительно, стеклянная бутылка или настольный светильник. Я упала и отключилась, — написала блогер.

После этого Фадеева вновь вышла на связь со своими подписчиками и рассказала, что модель связалась с ней через ее подругу. Она приехала к ней и попросила прощение, но возмещать материальный и моральный ущерб отказалась. Подписчики начали писать блогерше, что Алтайбекова уже не раз была замечена в драках в клубах.

Приехали в полицию, говорят будут писать встречное заявление. Я что, в дурке? — возмутилась блогерша.

Ранее появилась информация, что москвичка по имени Карина пострадала на Бали в ресторане — россиянку ударили бутылкой по голове. Девушке потребовалась операция из-за рваных ран на губе и лбу, также пострадавшая пожаловалась, что не слышит одним ухом. После инцидента сотрудники ресторана вызвали скорую, а нападавшая и ее спутник сбежали. Пострадавшая написала заявление в полицию, подозреваемая не задержана.