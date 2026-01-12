Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:41

Модель из Казахстана чуть не убила российскую блогершу из ревности

Казахская модель Алтайбекова напала на блогершу из РФ Фадееву в клубе на Бали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российская блогерша Карина Фадеева рассказала подписчикам в Telegram-канале, как на нее напала казахская модель Гулсезим Алтайбекова. По ее словам, девушка сделала это из ревности, так как отдыхала в заведении со своим молодым человеком и ругалась с ним. Инцидент произошел в клубе на Бали.

Через два часа мы решили уходить (из бара. — NEWS.ru). Когда мы направились к выходу — я потеряла сознание от резкого удара и упала на пол. Я не видела, как в меня что-то летит. Это было абсолютно неожиданно. Позже мне сказали, что мне в голову прилетел тяжелый предмет — предположительно, стеклянная бутылка или настольный светильник. Я упала и отключилась, — написала блогер.

После этого Фадеева вновь вышла на связь со своими подписчиками и рассказала, что модель связалась с ней через ее подругу. Она приехала к ней и попросила прощение, но возмещать материальный и моральный ущерб отказалась. Подписчики начали писать блогерше, что Алтайбекова уже не раз была замечена в драках в клубах.

Приехали в полицию, говорят будут писать встречное заявление. Я что, в дурке?возмутилась блогерша.

Ранее появилась информация, что москвичка по имени Карина пострадала на Бали в ресторане — россиянку ударили бутылкой по голове. Девушке потребовалась операция из-за рваных ран на губе и лбу, также пострадавшая пожаловалась, что не слышит одним ухом. После инцидента сотрудники ресторана вызвали скорую, а нападавшая и ее спутник сбежали. Пострадавшая написала заявление в полицию, подозреваемая не задержана.

модели
блогеры
Бали
ревность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.