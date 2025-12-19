Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США

Вдова убитого американского активиста Чарли Кирка Эрика намерена добиться избрания вице-президента США главой государства, передает CBS News. На конференции Turning Point USA она сообщила, что сосредоточена на задачах на 2026 и 2028 годы. Эрика отметила, что Кирк был другом Вэнса.

Мы собираемся обеспечить президенту Трампу присутствие в конгрессе в течение всех четырех лет. Мы собираемся добиться избрания друга моего мужа Джей Ди Вэнса на 48-й срок, — подчеркнула вдова Кирка.

Turning Point USA является некоммерческой организацией, которую основал убитый активист вместе с бизнесменом Уильямом Монтгомери в 2012 году. НКО занимается продвижением консервативной политики в учебных заведениях США. До убийства в сентябре 2025 года Кирк занимал должность гендиректора компании. После смерти активиста этот пост достался его супруге.

Ранее обвиняемый в убийстве правоконсервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон впервые с момента ареста лично выступил в суде в штате Юта. 22-летний обвиняемый внешне выглядел спокойно, а также улыбался, переговариваясь с адвокатами.