Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой

Обвиняемый в убийстве правоконсервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон впервые с момента ареста лично предстал перед судом в штате Юта. Ранее его присутствие на заседаниях проходило лишь в онлайн-формате, передает CBS.

Робинсона доставили в здание суда города Прово для очного слушания. Как отмечали журналисты, 22-летний обвиняемый, одетый в голубую рубашку и галстук в ромбик, внешне выглядел спокойно. На кадрах трансляции был зафиксирован момент, когда он с улыбкой переговаривался со своими адвокатами.

На заседании присутствовали родители подсудимого. Вопросы, рассматриваемые судом, касались освещения этого громкого дела в средствах массовой информации.

Чарли Кирк, известный сторонник президента США Дональда Трампа и критик помощи Украине, был смертельно ранен 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта. Прокуратура планирует требовать для Робинсона смертной казни.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отметил, что теория о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста выглядит вполне правдоподобной. По его словам, Кирк не раз критиковал эту страну.