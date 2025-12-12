Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 03:05

Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой

Обвиняемый в убийстве Кирка Робинсон впервые лично предстал перед судом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обвиняемый в убийстве правоконсервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон впервые с момента ареста лично предстал перед судом в штате Юта. Ранее его присутствие на заседаниях проходило лишь в онлайн-формате, передает CBS.

Робинсона доставили в здание суда города Прово для очного слушания. Как отмечали журналисты, 22-летний обвиняемый, одетый в голубую рубашку и галстук в ромбик, внешне выглядел спокойно. На кадрах трансляции был зафиксирован момент, когда он с улыбкой переговаривался со своими адвокатами.

На заседании присутствовали родители подсудимого. Вопросы, рассматриваемые судом, касались освещения этого громкого дела в средствах массовой информации.

Чарли Кирк, известный сторонник президента США Дональда Трампа и критик помощи Украине, был смертельно ранен 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта. Прокуратура планирует требовать для Робинсона смертной казни.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отметил, что теория о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста выглядит вполне правдоподобной. По его словам, Кирк не раз критиковал эту страну.

Чарли Кирк
Тайлер Робинсон
суды
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СМИ узнали о сути предложения Зеленского Трампу по Донбассу
Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет
Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие
Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери
Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию
Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков
Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим
Аэропорт Остафьево перейдет в собственность Москвы от «Газпрома»
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой
Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского
Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела
В Белоруссии состоялся суд над виновником гибели россиян в ДТП
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.