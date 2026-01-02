Новый год — 2026
02 января 2026 в 09:29

Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда

Суд выписал Верзилову штраф за нарушение закона об иноагентах

Петр Верзилов Петр Верзилов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Бывший издатель «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петр Верзилов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снова оштрафован судом Москвы. Как передает РИА Новости, основанием стало нарушение закона об иностранных агентах. Ему назначили денежное взыскание за непредоставление отчетности о своей деятельности. Точный размер штрафа не указывается.

Назначено административное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, — говорится в решении.

Ранее журналиста и телеведущего Евгения Киселева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали в России. Также 17 октября 2025 года его объявили в международный розыск. Согласно судебным документам, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок составляет два месяца, которые будут отсчитываться с момента его задержания на территории РФ или выдачи стране. Статус иностранного агента Киселев получил еще в апреле 2022 года.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые иностранные агенты пытаются угодить Европе. По ее словам, они указывают на рождественские елки и праздничную иллюминацию в европейских странах, якобы появившиеся вопреки прогнозам Москвы. Захарова назвала такие попытки «подхрюкиванием подсвинкам».

