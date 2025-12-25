Захарова обличила тех, кто «подхрюкивает подсвинкам» из Европы Захарова: иноагенты заискивают перед европейцами в вопросе рождественских елей

Иноагенты заискивают перед европейцами, указывая на рождественские елки и праздничную иллюминацию в Европе, якобы появившиеся вопреки прогнозам Москвы, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Она подчеркнула, что их попытка угодить Европе — это «подхрюкивание подсвинкам».

И тут же иноагентская наша братия начинает, современным языком говоря, «подхрюкивать подсвинкам» о том, что это все неправда, и вот посмотрите, какие елки. Да, елки есть, но вы проверьте, как и кем в Берлине эти елки оплачены, — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что деньги на эти цели собирали граждане стран ЕС, предприниматели и пенсионеры. Она подчеркнула, что российское министерство иностранных дел в своих заявлениях о проблемах с рождественскими украшениями опирается на сообщения самих же стран Запада о финансовых трудностях при организации рождественских мероприятий.

Ранее Захарова отмечала, что власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом». Это привело к значительному ущербу для экономики этих стран. В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.