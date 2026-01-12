Атака США на Венесуэлу
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту

Финляндия освободила следовавшее из Петербурга в Израиль грузовое судно Fitburg

Грузовое судно Fitburg Грузовое судно Fitburg Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press
Финляндия освободила грузовое судно Fitburg, которое было задержано в конце декабря по подозрению в повреждении подводного кабеля связи, сообщает национальный вещатель Yle. Судно выпустили из порта Кантвик в Киркконумми.

Судно Fitburg, следовавшее из Санкт-Петербурга в Израиль, арестовали в рамках расследования предполагаемой диверсии — повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллином, проходящего по дну Финского залива. На момент задержания на его борту находились 14 граждан России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Несмотря на освобождение судна, следствие продолжается. Полиция ведет дело по статьям о причинении тяжкого ущерба имуществу и нарушении связи. Ранее, 11 января, одного из членов экипажа арестовали «на основании веских улик».

До этого финская полиция ввела запрет на выезд из страны для троих граждан РФ из экипажа Fitburg. Таким образом, под ограничениями оказались трое из 14 членов экипажа. Параллельно финская полиция подала ходатайство об аресте еще одного задержанного. Однако его должность на судне не раскрывается по досудебным причинам.

