12 января 2026 в 13:58

Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля

Эксперт Тумин: новые правила усложнят получение льготной ипотеки для пар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С 1 февраля 2026 года в России ужесточаются правила выдачи льготной ипотеки. Введение принципа «одна семья — один льготный кредит» и обязательный статус созаемщиков для супругов сделают невозможными популярные схемы с двумя кредитами и оформлением их только на одного члена семьи, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. По его словам, некоторым заемщикам следует поторопиться с подачей заявки.

Если в семье у одного из супругов проблемная кредитная история, то сейчас еще можно оформить ипотеку только на того, чья история чиста. С 1 февраля оба супруга обязательно войдут в договор как созаемщики, и банк будет оценивать обоих. Если есть сомнения в одобрении — лучше ускорить подачу заявки, — сказал Тумин.

По словам эксперта, новые правила в первую очередь затронут тех, кто планировал использовать стратегию получения двух отдельных льготных ипотек на супругов. С февраля такая возможность будет полностью исключена.

Тумин также уточнил, что все изменения коснутся исключительно новых кредитных договоров, заключенных после 1 февраля 2026 года. Уже действующие льготные ипотеки пересматриваться не будут, и их условия останутся прежними.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. Гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников рассказал, что будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.

семейная ипотека
заёмщики
условия
кредиты
