12 января 2026 в 13:46

Устроивший резню в Киеве мальчик был в футболке с надписью о Гитлере

Украинский школьник в футболке с надписью о Гитлере напал на учительницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети появились первые кадры с украинским подростком, который совершил вооруженное нападение на школьную учительницу и другого учащегося, фотографией поделился украинский блогер Анатолий Шарий. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры оперативной съемки с мальчиком, на котором был надет шлем и футболка с надписью «Гитлер капут».

Правоохранительные органы продолжают осмотр места инцидента и устанавливают мотивы подростка. По предварительным данным, юноша заранее подготовился к атаке, принеся в учебное заведение нож и элементы экипировки. Пресс-служба столичного управления полиции сообщила, что в данный момент решается вопрос о правовой квалификации действий школьника и проведении психологической экспертизы.

Ранее в Курске девятиклассник ранил одноклассника ножом на уроке. Пострадавший сам добрался до медпункта, где ему оказали помощь, затем его госпитализировали в областную больницу № 2. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Руководство школы не уведомило родителей, а педагоги видели нож у нападавшего, но не предприняли мер.

