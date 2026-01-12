Атака США на Венесуэлу
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве

Адвокат Матвея Сафонова заявил в полицию на бывшую жену футболиста

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Адвокат Матвея Сафонова Андрей Крючков заявил в полицию на экс-супругу футболиста в ответ на ее иски, пишут «Известия». В одном из них Анастасия Казачек требует проверить вратаря клуба ПСЖ на профпригодность.

В суд обращаются, когда нарушено право, — подчеркнул адвокат.

Защитник спортсмена заявил, что не понимает, какие права Анастасии были нарушены, и что та «охотится на медийность». Теперь Матвей и его защитник подозревают женщину в мошенничестве. Они просят полицию проверить, действительно ли она несла все те судебные расходы, которые просила ей возместить после дела об алиментах на общего ребенка.

По данным «112», сейчас Сафонов уже выплатил бывшей жене более 60 млн рублей в качестве долга по алиментам на их общую дочь. Однако погашение расходов теперь под вопросом.

Ранее стало известно, что срок восстановления Сафонова после травмы руки увеличился. Вратарь «Пари Сен-Жермен» получил ее в финале Межконтинентального кубка. Теперь футболист будет вне игры пять-шесть недель вместо предполагаемых трех.

