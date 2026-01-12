Стали известны жуткие подробности убийства студентки в Крыму

Убивший 17-летнюю студентку в Джанкойском районе Крыма пытался сжечь ее тело, рассказала aif.ru местная жительница Ольга. 4 января девушка сообщила родным, что поехала к отцу в соседнее в село, однако на самом деле отправилась на свидание. С молодым человеком она познакомилась через приложение «Дайвинчик».

Почти неделю ее искали собственными силами, затем были привлечены волонтеры. Обгоревшее тело нашли в канаве в соседнем селе. По данным Telegram-канала «Mash на волне», подозреваемый молодой человек уже задержан. Официальной информации от регионального СК пока нет.

Тем временем в ХМАО завершилось расследование убийства и изнасилования 12-летней девочки, тело которой нашли на дне водосточного коллектора. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина, который смог скрыться от правоохранительных органов.

А в Свердловской области будет осужден мужчина, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой. В ноябре 2015 года, будучи пьяным, он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.