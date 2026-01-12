Атака США на Венесуэлу
Непомнящий ответил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Кому более выгоден обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, станет понятно только по ходу действия, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, перешедший в «Зенит» российский футболист будет выходить в стартовом составе.

Кто выиграл, для меня непонятно. ЦСКА не хватает форварда хорошего уровня, который сыграет по створу ворот. Гонду — игрок более объемный, может и с отскоком сыграть, и уходить на фланг. Поэтому кто выиграет [в обмене], для меня непонятно. Все будет ясно по ходу действия. Дивеев — один из сильнейших российских центральных защитников. Если будет выходить в стартовом составе, это поможет решить проблему ужесточения лимита. Травматичность? Не думаю, что «Зенит» брал игрока для ротации или борьбы за место в составе. Если будет здоров — выйдет в старте, — считает Непомнящий.

Ранее сообщалось, что 26-летний Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

24-летний Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В текущем сезоне спортсмен провел за петербургскую команду 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

ЦСКА
ФК Зенит
РПЛ
футбол
