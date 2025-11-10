Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эксперты назвали лучший город для жизни

Лондон стал лучшим городом для жизни по версии Resonance Consultancy

Лондон в очередной раз признан лучшим городом мира по версии консалтинговой компании Resonance Consultancy. Это уже 11-й год подряд, когда британская столица возглавляет данный рейтинг.

Эксперты называют Лондон «столицей столиц», подчеркивая его высокий уровень комфорта для жизни. Второе и третье места заняли Нью-Йорк и Париж соответственно. В первую десятку также вошли Токио, Мадрид, Сингапур, Рим, Дубай, Берлин и Барселона.

Ранее стало известно, что городское планирование Москвы и Казани произвело наибольшее впечатление на отца предпринимателя Илона Маска Эррола во время его визита в Россию. Он заявил в московском офисе компании Ivideon, что его, как специалиста с инженерным образованием, особенно впечатлили широкие улицы и качественное уличное освещение в российских городах.

