18 октября 2025 в 09:12

«Впечатляюще»: отец Илона Маска сравнил Москву, Вашингтон и Лондон

Отец Илона Маска Эррол назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

Москва — это самая впечатляющая столица в мире, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол. По его словам, в Вашингтоне и Лондоне есть серьезные проблемы в области безопасности, потому им вряд ли «есть чем гордиться», передает РИА Новости.

Это, безусловно, самая впечатляющая столица в мире. В Вашингтон за последние две-три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтон — это ад. Что касается Лондона, то не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент, — поделился Маск.

Ранее Эррол признался, что посетил Москву вопреки советам сына и был впечатлен чистотой, порядком и безопасностью города. Он назвал российскую столицу «настоящей жемчужиной» и «идеальным городом». По его мнению, поездка полностью оправдала ожидания.

До этого отец Маска заявлял, что россияне весьма изобретательны и их вклад в мировые технологии очень высок. Бизнесмен, долгое время отработавший в технологической сфере инженером, отметил, что многие прорывные открытия были сделаны в России параллельно с западными.

США
Эррол Маск
сравнение
Москва
Вашингтон
Лондон
