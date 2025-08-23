Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 05:23

Отец Маска оценил изобретательский потенциал россиян

Эррол Маск: изобретательский потенциал россиян очень высок

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

Россияне весьма изобретательны и их вклад в мировые технологии очень высок, заявил в интервью РИА Новости отец знаменитого миллиардера Илона Маска, Эррол Маск. Бизнесмен, много лет отработавший в технологической сфере инженером, отметил, что многие прорывные открытия были сделаны в России параллельно с западными.

В качестве примеров он привел разработку телефона и становление авиации. По его словам, русский инженер создал аналогичное устройство практически одновременно с Александром Беллом, а первые полеты в России проводились в тот же период, что и у братьев Райт.

Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России, — сказал Эррол Маск.

Ранее Эррол Маск охарактеризовал сложившийся на Западе образ России как не соответствующий действительности и назвал его «безумием». Он вспомнил, как в ходе беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил недоумение по поводу такого восприятия российской действительности в западных странах.

Кроме того, он выразил уверенность в перспективах налаживания добрососедских отношений между Россией и США. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналистов.

