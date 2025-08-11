«Безумие»: отец Илона Маска о том, какой образ России сложился на Западе Отец Илона Маска заявил, что представление о России на Западе является безумием

Ложное восприятие России на Западе является безумием, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск РИА Новости. Он вспомнил, как во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выражал свое удивление по этому поводу.

Я встретился с министром иностранных дел, и я сказал ему: «Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России», — сказал Маск-старший.

При этом Эррол Маск уверен, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем. Он также выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России и признался, что поражен чистотой и качеством дорог, а также подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание Маск обратил на то, что в московских садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.

Также он отметил: страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей «в узде». По его словам, таким образом Москва становится «страшилкой» для лидеров западных стран.