Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 06:57

«На 80% супергений»: Трамп оценил способности Маска

Трамп: Маск на 80% супергений, который тоже совершает ошибки

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Предприниматель Илон Маск является на 80% супергением, заявил президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, он указал, что при этом даже миллиардеру свойственно ошибаться, передает пресс-служба Белого дома.

Трамп охарактеризовал Маска как «замечательного» и «хорошего парня», действующего из лучших побуждений. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, урегулированы ли разногласия, возникшие между ними несколько месяцев назад.

Я говорю про Илона, что он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений, — указал американский лидер.

В 2025 году Маск входил в ближайшее окружение президента, занимая пост координатора по повышению эффективности правительства (DOGE) и работая на общественных началах. Однако позже, как сообщали американские СМИ, их отношения начали портиться из-за ряда причин, включая деловые интересы бизнесмена.

Ранее Маск обнародовал амбициозные планы по наращиванию производства космических кораблей. В социальной сети Х он заявил, что будущий сборочный комплекс Gigabay сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship в год.

Дональд Трамп
Илон Маск
гении
оценки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.