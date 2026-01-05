«На 80% супергений»: Трамп оценил способности Маска

Предприниматель Илон Маск является на 80% супергением, заявил президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, он указал, что при этом даже миллиардеру свойственно ошибаться, передает пресс-служба Белого дома.

Трамп охарактеризовал Маска как «замечательного» и «хорошего парня», действующего из лучших побуждений. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, урегулированы ли разногласия, возникшие между ними несколько месяцев назад.

Я говорю про Илона, что он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений, — указал американский лидер.

В 2025 году Маск входил в ближайшее окружение президента, занимая пост координатора по повышению эффективности правительства (DOGE) и работая на общественных началах. Однако позже, как сообщали американские СМИ, их отношения начали портиться из-за ряда причин, включая деловые интересы бизнесмена.

Ранее Маск обнародовал амбициозные планы по наращиванию производства космических кораблей. В социальной сети Х он заявил, что будущий сборочный комплекс Gigabay сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship в год.