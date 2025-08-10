Отец Илона Маска рассказал, верит ли он в дружбу между Россией и США

Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Я бы сказал, что да, — сказал Маск.

Ранее Эррол выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание Маск обратил на то, что в московских садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.

Также он отметил, что страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей «в узде». По его словам, таким образом Москва становится «страшилкой» для лидеров западных стран.

Кроме того, отец предпринимателя рассказал в прямом эфире проекта «Центральный канал» в VK о своем желании посетить новые регионы России, включая Донецк. Он добавил, что эта мысль пришла ему в голову, когда он слушал выступление главы МИД России Сергея Лаврова.