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08 июля 2025 в 00:50

Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России

Отец Маска Эррол рассказал о желании посетить Донецк и регионы России

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Инженер и отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал в прямом эфире проекта «Центральный канал» в VK о своем желании посетить новые регионы России, включая Донецк. В последний раз он приезжал в РФ в июне 2025 года.

Я был на встрече, где выступал господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров. — NEWS.ru), и он сказал, что люди на Западной Украине говорят о них (жителях востока Украины. — NEWS.ru) как о существах, которых необходимо истребить. Мне не понравилось это… Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему, — отметил Маск.

Ранее Эррол выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой города и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание Маск обратил на то, что в московских садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.

Также он отметил, что страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей «в узде». По его словам, таким образом Москва становится «страшилкой» для лидеров западных стран.

Эррол Маск
Донецк
Россия
США
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