Американский бизнесмен установил новый рекорд по размеру своего капитала Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием больше $700 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье личное состояние превысило психологически важную отметку в $700 млрд (56 трлн рублей). Согласно данным, опубликованным авторитетным финансовым журналом Forbes, новый рекорд был зафиксирован после ключевого судебного решения в штате Делавэр.

Верховный суд этого штата отменил вердикт нижестоящей инстанции, аннулировавший гигантский пакет опционов на акции компании Tesla. В настоящее время он оценивается примерно в $139 млрд (11 трлн рублей).

Данное решение суда высшей инстанции позволило восстановить в правах спорный пакет вознаграждения, что моментально отразилось на расчетной чистой стоимости активов бизнесмена. Маск уже устанавливал подобные рекорды, становясь первым человеком, преодолевшим планки в $600, $500 и $400 млрд, что в значительной степени было связано с ростом капитализации его компаний, в особенности SpaceX и Tesla.

Динамика роста состояния Маска является беспрецедентной в современной истории. Если в марте 2020 года его капитал оценивался Forbes в $24,6 млрд (1 трлн рублей), то уже в январе 2021 года он стал самым богатым человеком планеты. Единственным другим человеком, кроме Маска, чье состояние когда-либо достигало подобных уровней, остается сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон.

Ранее стартап xAI, основанный Маском, заключил соглашение с правительством Сальвадора о внедрении чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok в образовательную систему страны. Школьники начнут использовать сервис во время учебного процесса, как сообщалось на странице компании в соцсети X.