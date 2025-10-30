Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров Altrata: число долларовых миллиардеров в России и Британии достигло 128 человек

Число долларовых миллиардеров в России и Великобритании увеличилось за последний год, достигнув 128 человек, говорится в исследовании американской компании Altrata. Страны заняли третье и четвертое места в рейтинге соответственно.

Согласно докладу, в России с 2024 года появились шесть новых долларовых миллиардеров. При этом их совокупное состояние сократилось с $469 млрд до $457 млрд. При подсчете учитывались все имеющиеся у них активы.

Лидерами по количеству миллиардеров остаются США (1135 человек), Китай (321) и Германия (170). При этом в ФРГ число миллиардеров сократилось на 14. В первую пятерку также вошли Индия, Швейцария, Гонконг (учитывается отдельно от Китая), Франция и Италия.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск установил новый мировой рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $500 млрд (41 трлн рублей). Капитал основателя Tesla и SpaceX достиг исторической отметки 1 октября в 22:30 по московскому времени. Предыдущее достижение также принадлежало ему — в декабре прошлого года он первым преодолел отметку в $400 млрд.