Маск стал обладателем уникального мирового рекорда Forbes: американский бизнесмен Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд

Американский предприниматель Илон Маск установил новый мировой рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $500 млрд (41 трлн рублей), сообщило финансовое издание Forbes, отслеживающее изменения в рейтинге миллиардеров в реальном времени. Капитал основателя Tesla и SpaceX достиг исторической отметки 1 октября в 22:30 по московскому времени.

При этом к 23:15 мск состояние Маска продолжило рост и достигло $500,5 млрд. Бизнесмен сохраняет лидерство в рейтинге Forbes, значительно опережая других известных миллиардеров.

Издание связывает стремительное увеличение капитала предпринимателя с его решением сосредоточиться на управлении собственным бизнесом, отказавшись от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства. Предыдущее достижение также принадлежало ему — в декабре прошлого года он первым преодолел отметку в $400 млрд.

В списке Forbes за Маском следуют Ларри Эллисон, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Ларри Пейдж с существенно меньшими показателями.

Ранее американский рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) возглавил рейтинг Forbes среди самых богатых музыкантов мира. Состояние артиста оценили в $2,6 млрд.