29 августа 2025 в 15:17

Названо имя самого богатого музыканта в мире

Forbes признал рэпера Jay-Z самым богатым музыкантом в мире

Jay-Z Jay-Z Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) возглавил рейтинг самых богатых музыкантов мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $2,6 млрд.

Главным источником богатства исполнителя стал успешный алкобизнес. Рост капитала ускорился благодаря продаже долей в активах. Помимо этого, инвестиционный портфель Jay-Z включает в себя акции Uber, коллекцию предметов искусства и музыкальный лейбл Roc Nation.

Ранее стало известно, что Юрий Антонов является лидером в рейтинге самых состоятельных российских артистов. Это заявление прозвучало во время открытия международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске, где легендарный исполнитель выступил в качестве почетного гостя.

Ведущий церемонии, представляя Антонова публике, отметил, что именно он, а не более медийные Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Алла Пугачева, Сергей Шнуров или Надежда Кадышева, является самым богатым артистом России. При этом легенда эстрады сейчас редко появляется на публике.

До этого стало известно, что национальный театр «Золотое кольцо» под художественным руководством Надежды Кадышевой обладает активами на сумму 143,5 млн рублей. В собственности учреждения находятся премиальные автомобили, включая Bentley и Lixiang.

