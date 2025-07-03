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03 июля 2025 в 13:57

Раскрыт размер активов театра «Золотое кольцо» Кадышевой

Life.ru оценил активы театра «Золотое кольцо» Кадышевой в 143,5 млн рублей

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации Life.ru, активы национального театра «Золотое кольцо», худруком которого выступает певица Надежда Кадышева, оцениваются в 143,5 млн рублей. До этого стало известно, что артистка подняла гонорар до 20 млн рублей.

В материале сказано, что в имуществе театра числится несколько премиальных машин, например Bentley Bentayga за 50 млн рублей и Lixiang L9 (около 7,5 млн рублей). По данным издания, «Золотому кольцу» может принадлежать здание на Тимирязевской улице в Москве, где базируется театр.

В материале указали на несколько объектов недвижимости в столице, которыми владеет семья Кадышевой. Среди них перечислены подаренная государством двухкомнатная квартира в районе Царицыно, четырехкомнатная — в Тверском районе, а также четырехкомнатные апартаменты в элитном жилом комплексе «Евродом». В них проживает сын знаменитости Григорий Костюк. По данным издания, у семьи есть недвижимость и в клубном доме «Ласточкино гнездо».

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Кадышеву по праву можно считать новой Примадонной российской эстрады. Он обратил внимание на значительный рост гонораров народной артистки, связанный с неожиданным всплеском популярности ее творчества среди молодежной аудитории. По словам продюсера, заработок у Кадышевой больше, чем у ее коллеги Аллы Пугачевой.

Надежда Кадышева
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