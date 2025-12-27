Финансист назвал ключевую особенность исламской ипотеки

Исламская ипотека в России может предусматривать разделение выплаты платежа от комиссии, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, такой вид кредитования не дает клиенту обойти оплату банковских начислений.

Исламская ипотека, вероятно, будет более изощренной тем, что в платеже будет идти сразу только тело долга. Комиссию можно ввести в последние два года платежей. То есть, действительно, процентов не будет, но комиссии будут включены в стоимость жилья, они разделятся поровну в рамках ипотечных аннуитетов, — заявил Бархота.

Финансист отметил, что особенность исламского банкинга заключается в отсутствии комиссии за кредитование. По его словам, в этой финансовой системе заемщик платит вознаграждение кредитору за право пользования деньгами.

Особенность исламского банкинга состоит в том, что процентные доходы и процентные расходы равны нулю. При этом заемщик, как правило, платит комиссионное вознаграждение за использование денег кредитора. В отдельных случаях эти выплаты отдаются сразу и фактически введены в сумму сделки. В других случаях комиссия выплачивается позже, поскольку она не зависит от суммы кредита и ее нельзя считать процентами, — заключил Бархота.

Ранее депутат Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме обсуждают создание исламского банка, который могут открыть уже в 2026 году. По его словам, Центробанк активно поддерживает инициативу.