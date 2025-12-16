Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров

Предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $600 млрд, сообщил журнал Forbes. По данным журналистов, рост его капитала связан с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса.

После запуска тендерного предложения, ее стоимость возросла с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. После этого, по оценкам журнала, состояние Маска, который владеет 42% акций SpaceX, выросло на $168 млрд, до $677 млрд.

Ранее стартап xAI, основанный американским предпринимателем Илоном Маском, заключил соглашение с правительством Сальвадора о внедрении чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok в образовательную систему страны. Школьники начнут использовать сервис во время учебного процесса, как сообщалось на странице компании в соцсети X.

До этого Маск назвал Великобританию полицейским государством, после того как Королевский суд Кардиффа приговорил мужчину к 20 месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес темнокожих в интернете. Особое негодование предпринимателя вызвал тот факт, что та же судья постановила освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.