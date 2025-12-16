Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 01:30

Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров

Forbes: Маск оказался первым человеком с состоянием $600 млрд

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $600 млрд, сообщил журнал Forbes. По данным журналистов, рост его капитала связан с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса.

После запуска тендерного предложения, ее стоимость возросла с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. После этого, по оценкам журнала, состояние Маска, который владеет 42% акций SpaceX, выросло на $168 млрд, до $677 млрд.

Ранее стартап xAI, основанный американским предпринимателем Илоном Маском, заключил соглашение с правительством Сальвадора о внедрении чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok в образовательную систему страны. Школьники начнут использовать сервис во время учебного процесса, как сообщалось на странице компании в соцсети X.

До этого Маск назвал Великобританию полицейским государством, после того как Королевский суд Кардиффа приговорил мужчину к 20 месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес темнокожих в интернете. Особое негодование предпринимателя вызвал тот факт, что та же судья постановила освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.

Илон Маск
деньги
капитал
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы
«Привычки не умирают»: Лавров указал на особую наследственность Мерца
Фаза Луны сегодня, 16 декабря: отменяем свадьбы, сделки и встречи
Переводчица Зеленского назвала солдат НАТО и ЕС «трупами»
Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров
Стармер рассказал о последних шагах коалиции желающих
Турецкие истребители сбили БПЛА у границ страны
Ребенок блогера Аиши умер через час после появления на свет: что случилось
Крупная корональная дыра на Солнце приготовила Земле сюрприз
Трамп оценил близость украинского конфликта к урегулированию
Лавров указал на двуличие МАГАТЭ
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 декабря 2025 года
Приметы 16 декабря — Иван Молчальник: тишина, молитвы и мороз
«Домогарова я открыла»: Дружинина о фильме «Гардемарины, вперед!» и браке
ВМФ РФ раскрыл правду о якобы уничтоженной украинцами подводной лодке
Лавров заявил, что Европа вновь решила воевать с Россией чужими руками
Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются прорваться в Купянск
ПВО пресекла попытку массовой атаки ВСУ на Брянскую область
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.