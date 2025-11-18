Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:48

Курский изобретатель пойдет под суд за необычный подарок для «Азова»

Курский изобретатель пойдет под суд за переданный «Азову» зенитный прожектор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курский предприниматель и изобретатель Виталий Ревин предстанет в Москве перед судом за передачу нацбатальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) зенитного прожектора, который он сам и спроектировал, сообщает ТАСС. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма.

«Прожектор» он упоминал в разговорах и говорил, что занимался сборкой зенитных прожекторов для выявления воздушных целей типа БПЛА, которые могут использоваться в военных действия, — рассказала на допросе бывшая девушка фигуранта.

По версии следствия, все произошло 20 августа 2024 года. Мужчина вышел на связь с представителями «Азова», чтобы предложить им свое изобретение. Все компоненты для создания прожектора он закупал в Китае, используя банковский счет в Казахстане. Изобретатель самостоятельно сконструировал устройство и организовал его отправку из России в Киев через территорию Литвы.

Бывшая девушка обвиняемого также отметила, что Ревин придерживался оппозиционных взглядов и негативно высказывался о проведении СВО. Сам он после задержания признал, что осознавал ответственность за сотрудничество с террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что жителя Керчи осудили на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. В январе 2024 года 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Россия
Москва
суды
изобретения
Азов
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.