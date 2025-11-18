Курский изобретатель пойдет под суд за необычный подарок для «Азова» Курский изобретатель пойдет под суд за переданный «Азову» зенитный прожектор

Курский предприниматель и изобретатель Виталий Ревин предстанет в Москве перед судом за передачу нацбатальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) зенитного прожектора, который он сам и спроектировал, сообщает ТАСС. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма.

«Прожектор» он упоминал в разговорах и говорил, что занимался сборкой зенитных прожекторов для выявления воздушных целей типа БПЛА, которые могут использоваться в военных действия, — рассказала на допросе бывшая девушка фигуранта.

По версии следствия, все произошло 20 августа 2024 года. Мужчина вышел на связь с представителями «Азова», чтобы предложить им свое изобретение. Все компоненты для создания прожектора он закупал в Китае, используя банковский счет в Казахстане. Изобретатель самостоятельно сконструировал устройство и организовал его отправку из России в Киев через территорию Литвы.

Бывшая девушка обвиняемого также отметила, что Ревин придерживался оппозиционных взглядов и негативно высказывался о проведении СВО. Сам он после задержания признал, что осознавал ответственность за сотрудничество с террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что жителя Керчи осудили на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. В январе 2024 года 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.