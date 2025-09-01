День знаний — 2025
«Настоящая жемчужина»: отец Маска восхитился безопасностью Москвы

Эррол Маск назвал Москву идеальным городом

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

Отец миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск признался, что посетил Москву вопреки советам сына. В интервью испанской газете Mundo он отметил, что российская столица произвела сильное впечатление чистотой, порядком и безопасностью. Он назвал Москву «настоящей жемчужиной».

Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось, — сказал Эррол Маск.

Он добавил, что в городе «все чисто и аккуратно», а также абсолютно безопасно. Это «идеальный город», считает Эррол Маск.

Ранее Эррол Маск заявил, что россияне весьма изобретательны и их вклад в мировые технологии очень высок. Бизнесмен, долгое время отработавший в технологической сфере инженером, отметил, что многие прорывные открытия были сделаны в России параллельно с западными. В качестве примеров он привел разработку телефона и становление авиации. По его словам, русский инженер создал аналогичное устройство практически одновременно с Александром Беллом, а первые полеты в России проводились в тот же период, что и у братьев Райт.

