Эррол Маск раскрыл, что его поразило в Москве и Казани

Городское планирование Москвы и Казани произвело наибольшее впечатление на отца предпринимателя Илона Маска Эррола во время его визита в Россию, передает РИА Новости. Он заявил в московском офисе компании Ivideon, что его, как специалиста с инженерным образованием, особенно впечатлили широкие улицы и качественное уличное освещение в российских городах.

Для меня, как инженера по профессии и образованию <…>, [удивительно] то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. <…> Для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим, — сказал Маск.

Ранее Эррол заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире. По его словам, Вашингтон и Лондон имеют серьезные проблемы в сфере безопасности, поэтому им, вероятно, нечем гордиться.

Кроме того, отец миллиардера в комментарии телеканалу RT сообщил, что его сын положительно оценивает данный медиапроект и признает его вклад в информационное пространство. Он также выразил готовность содействовать организации интервью с предпринимателем.