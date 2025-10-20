Отец Маска рассказал, какой российский телеканал любит миллиардер Отец Маска Эррол заявил, что его сын любит и уважает RT

Отец миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск рассказал, что его сын любит RT и уважает вклад телеканала в медиа. В интервью телеканалу он заявил, что может помочь организовать интервью с бизнесменом.

Просто продолжайте в том же духе. Оставайтесь собой. Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь. <…> Хотите пригласить Илона — дайте мне знать, — сказал он.

Ранее Маск-старший рассказал, что сын просил его не ехать с визитом в Москву. Он признался, что не послушал родственника и был впечатлен безопасностью российской столицы.

До этого Маск-старший рассказал, что западные СМИ намеренно пытаются осложнить положение России как геополитического конкурента. По его словам, журналисты западных стран систематически искажают информацию.