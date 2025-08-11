Отец Маска объяснил, зачем СМИ Запада искажают информацию о России Эррол Маск: СМИ Запада видят в России конкурента и искажают информацию о ней

Западные СМИ намеренно пытаются осложнить положение России как геополитического конкурента, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск в комментарии РИА Новости. По его словам, СМИ западных стран систематически искажают информацию.

СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение, — высказался отец предпринимателя.

Ранее Эррол Маск охарактеризовал сложившийся на Западе образ России как не соответствующий действительности и назвал его «безумием». Он вспомнил, как в ходе беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил недоумение по поводу такого восприятия российской действительности в западных странах.

Кроме того, он выразил уверенность в перспективах налаживания добрососедских отношений между Россией и США. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналистов.

Также отец предпринимателя впервые посетил российскую столицу и остался под приятным впечатлением. Особенно его удивили безупречная чистота городских улиц и отличное состояние дорожного покрытия.