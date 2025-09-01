Отец Маска заявил, что сын отговаривал его от поездки в Россию

Отец миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать с визитом в Москву. В интервью испанской газете Mundo он признался, что не послушал родственника и был впечатлен безопасностью российской столицы.

Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось. <...> Абсолютная безопасность, — подчеркнул Маск-старший.

Ранее Эррол Маск рассказал, что западные СМИ намеренно пытаются осложнить положение России как геополитического конкурента. По его словам, журналисты западных стран систематически искажают информацию.

Кроме того, Эррол выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой города и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание Маск обратил на то, что в московских садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.