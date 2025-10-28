Маск запустил альтернативу «Википедии» на базе ИИ

Компания американского миллиардера Илона Маска xAI запустила альтернативу онлайн-энциклопедии «Википедия» под названием Grokipedia. Как убедился корреспондент NEWS.ru, она работает на базе искусственного интеллекта и на данный момент в ней насчитывается 885 тыс. статей.

Сайт работает в версии 0.1. Пользователь может ввести свой запрос в специальную строку — на главной странице Grokipedia есть только она. Параллельно алгоритм предлагает возможные варианты вопросов, которые мог бы задать человек. После подтверждения запроса пользователю предлагается выбор из нескольких найденных вариантов.

Grokipedia версии 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в 10 раз лучше, но, на мой взгляд, даже версия 0.1 лучше «Википедии», — отметил Маск в социальной сети Х.

