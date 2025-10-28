Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 05:19

Маск может уйти из Tesla, если не получит триллион долларов

CNBC: без получения пакета выплат в $1 трлн Маск может покинуть Tesla

Илон Маск Илон Маск Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с требованием одобрить компенсационный пакет почти в $1 трлн для миллиардера Илона Маска, передает CNBC News. В случае отказа глава компании может рассмотреть вопрос о своем уходе из организации.

Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать, — сказано в публикации.

Предстоящее голосование акционеров запланировано на 6 ноября текущего года. Эксперты отмечают, что решение окажет существенное влияние на дальнейшую судьбу корпорации.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин выразил мнение, что вся ссора президента США Дональда Трампа и Маска была тщательно спланированным спектаклем. Он обратил внимание на то, как быстро скандал сошел на нет.

До этого сообщалось, что Маск установил новый мировой рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $500 млрд (41 трлн рублей). Причина стремительного увеличения капитала предпринимателя, вероятно, связана с его решением сосредоточиться на управлении собственным бизнесом, отказавшись от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства.

