«Запустили дурочку»: раскрыта подоплека ссоры Трампа и Маска

Вся ссора президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска была тщательно спланированным спектаклем, заявил KP.RU ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Он обратил внимание на то, как быстро скандал сошел на нет.

Эксперт считает, что Маску было выгодно временно дистанцироваться от Трампа. В тот момент акции его компании Tesla стали падать.

Вот они и договорились запустить дурочку. На самом деле реальных противоречий между ними не было. <…> Трампу и его республиканской партии Маск нужен как главный финансовый донор. И они его не потеряли, — объяснил американист.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск установил новый мировой рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $500 млрд (41 трлн рублей). Капитал основателя Tesla и SpaceX достиг исторической отметки 1 октября в 22:30 по московскому времени. Причина стремительного увеличения капитала предпринимателя, вероятно, связана с его решением сосредоточиться на управлении собственным бизнесом, отказавшись от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства.