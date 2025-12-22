Новый год-2026
22 декабря 2025 в 05:00

«Схема Долиной» попала в словарь русского языка

ИЛИ РАН: словосочетание «схема Долиной» попало в словарь неологизмов 2025 года

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Несколько выражений, связанных с судебным процессом певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры, будут включены в словарь новых слов русского языка, сообщил РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов. По его словам, в издание 2025 года войдут пять устойчивых словосочетаний, порожденных этим резонансным событием.

Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» — это лето 2024 года. Дальше «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года. Потом «бабушкина схема» — это лето 2025 года, «казус Долиной» — осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года, — уточнил филолог.

Подобное языковое явление — когда громкая история порождает серию неологизмов — уже наблюдалось в русском языке. Например, скандал вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой привел к появлению таких слов, как «головечеринники» и «свитер/водолазка извинений», которые позже стали использоваться независимо от исходного контекста.

История с квартирой Долиной началась в конце марта, когда Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, вернув ей право собственности на проданную квартиру. Позже апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение, однако Верховный суд РФ в итоге отменил их и признал покупательницу Полину Лурье законной собственницей жилья.

После этого певица столкнулась с «отменой» со стороны зрителей. Так, запланированный концерт народной артистки России в Туле не состоится. Организаторы приняли решение об отмене мероприятия, сославшись на повышенное внимание к персоне певицы.

«Схема Долиной» попала в словарь русского языка
