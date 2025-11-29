Принцип «12 стульев»: как защититься от «бабушкиной схемы» с недвижимостью

Юристы предложили использовать принцип «12 стульев», чтобы защитить покупателей от «бабушкиных схем» при покупке недвижимости. Как это работает, при чем здесь Лариса Долина, много ли в России обманутых покупателей?

Как работает принцип «12 стульев» при покупке жилья

Юрист по недвижимости Олег Силкин предложил использовать принцип «но деньги — вперед!» для того, чтобы защитить добросовестных покупателей от мошенничества при покупке жилья. Ранее аналогичное предложение выдвинули в Росреестре: недвижимость можно вернуть, только отдав заплаченные за нее деньги.

«Как говорится в романе „12 стульев“: утром деньги — вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед!» — описал юрист суть этой схемы.

По словам юристов, есть два надежных способа защититься от «бабушкиной схемы» при покупке квартиры: когда пожилой человек продает жилье, но потом заявляет, что якобы действовал под управлением мошенников и через суд забирает жилье обратно. Чтобы избежать потерь, необходимо либо составлять договор купли-продажи сразу с указанием такого риска; либо, если сделка уже прошла и квартиру требуют назад — просить суд оставить квартиру у покупателя до тех пор, пока уплаченные деньги не вернут.

Кандидат юридических наук Елена Рудакова отметила, что подобные меры можно оспорить в суде; но какое решение примет судья, заранее узнать невозможно. Чтобы избежать этого, можно прописать в иске в суд требование принять определенный механизм возврата денег.

Юрист из бюро «Стратегия» Сергей Рамазанов предложил более глобальный подход: создать в России специальный фонд защиты продавцов от мошенничества и внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи.

Что такое «эффект Долиной», проблема «бабушкиных схем»

Ситуации, когда суд возвращает купленную квартиру продавцу, однако не возвращает деньги покупателю, получили в России прозвище «эффект Долиной» или называются «бабушкина схема». Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года, продав свою квартиру стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием заблуждения. Квартира была возвращена певице, мошенники получили тюремные сроки, однако покупатель так и не получил назад свои деньги. Обращения в суд не помогли.

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий объяснил, что судебным приставам гораздо легче выполнить требования суда об аннулировании сделки с недвижимостью, чем о возвращении денег.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — считают в Росреестре.

Сколько сделок с недвижимостью аннулировали в России

Сообщения о новых случаях «бабушкиных схем» появляются почти каждую неделю. Они принимают различный размах: так, в городе Волжском 70-летняя пенсионерка попыталась одновременно продать квартиру двум покупателям, чтобы потом вернуть через суд. При этом она даже подтвердила на камеру, что не действует под влиянием мошенников — однако суд все равно встал на ее сторону.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что по информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3 тыс. сделок с участием людей пенсионного возраста. При этом число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за 2 года выросло на 20%, и проблема усугубляется. В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» по крайней мере в семь дней, чтобы защитить права покупателей.

Между тем, по данным СМИ, «бабушкины схемы» начали использовать при продаже автомобилей: люди продают машины по заниженной стоимости, чтобы потом аннулировать договор.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал суд возместить деньги покупательнице квартиры Долиной Полине Лурье.

«Конечно, жалко Долину. То, что она сделала, — жуткая ошибка с ее стороны. Нам всем ее жалко, но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены», — высказался Милонов.

Между тем опросы показали, что большинство россиян Долиной вовсе не сочувствуют: 98% опрошенных считают, что певица должна вернуть деньги.

