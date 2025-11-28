В России предложили новый способ защиты продавцов жилья от мошенников Юрист Рамазанов: в РФ нужно создать фонд защиты продавцов квартир от аферистов

Создание в России фонда защиты продавцов от мошенничества с жильем может стать эффективной мерой в борьбе с аферистами, считает партнер юридического бюро «Стратегия» Сергей Рамазанов. По его словам, которые передает «Коммерсант», необходимо внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи.

В частности, специалист предложил утвердить порядок денежной компенсации или предоставления жилья на праве пользования продавцу, который лишился средств от продажи имущества и самой квартиры в результате мошеннических действий. Рамазанов отметил, что механизм может применяться по аналогии с Федеральным фондом по защите прав обманутых дольщиков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсуждают введение «периода охлаждения» до семи дней при сделках с недвижимостью. Он объяснил, что россияне жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам.

До этого Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. По данным источника, жилье осталось в собственности артистки. Соответствующие решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными.