28 ноября 2025 в 09:31

В России планируют ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Володин: в Госдуме обсуждают введение периода охлаждения при покупке жилья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты Госдумы обсуждают введение «периода охлаждения» до семи дней при сделках с недвижимостью, заявил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, это позволит защитить продавцов и покупателей жилья от мошенников.

Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. <...> Предлагается ввести «период охлаждения» для операций с недвижимостью — семь дней, — подчеркнул спикер ГД.

Он объяснил, что россияне жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего человек ссылается на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников.

По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более трех тысяч сделок с участием пенсионеров. Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за два года выросло в стране на 20%, резюмировал Володин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что после громкого судебного разбирательства с певицей Ларисой Долиной в РФ началась волна исков от продавцов квартир, требующих вернуть свое жилье. При этом, по словам депутата, в законодательстве нет таких понятий, как «сделка под влиянием», и четкого перечня признаков мошенничества.

