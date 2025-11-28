Случаи возврата квартир через суд участились после дела Долиной

После громкого судебного разбирательства с певицей Ларисой Долиной в России началась волна исков от продавцов квартир, требующих вернуть свое жилье, заявила в эфире «Дума ТВ» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Они утверждают, что стали жертвами мошенников, поэтому суды все чаще удовлетворяют такие обращения.

Разворотнева подтвердила, что тренд на возврат недвижимости бывшим владельцам через суд действительно набрал силу после прецедента с Долиной. Парламентарий отметила, что, судьи в своей практике часто ориентируются на решения коллег.

При этом, по словам Разворотневой, в законодательстве нет таких понятий, как «сделка под влиянием», и четкого перечня признаков мошенничества. Это приводит к тому, что исход каждого судебного спора напрямую зависит от субъективного понимания конкретной ситуации самим судом.

Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после дела Долиной, — заявила парламентарий.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной. По данным источника, жилье осталось в собственности артистки. Речь идет о квартире, которую певица потеряла из-за действий телефонных мошенников.