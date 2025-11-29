День матери
29 ноября 2025 в 12:15

Принцип из «12 стульев» оказался полезен при защите от «бабушкиной схемы»

РБК: защититься от мошенников при покупке квартиры поможет принцип «12 стульев»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Принцип из культового романа «12 стульев» поможет покупателям обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры, передает РБК. Юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин уточнил: если продавец заявил, что его обманом заставили продать жилье, то необходимо просить суд оставить квартиру у покупателя до полного возврата денег.

При отмене покупки стороны должны вернуть все полученное по сделке, так называемая двусторонняя реституция. Как говорится в романе «12 стульев» — утром деньги, вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед», — отметил Силкин.

Опрошенные РБК юристы также подчеркнули, что защититься от последствий работы мошенников также поможет грамотно составленный договор купли-продажи. По словам экспертов, в документе необходимо указать риск обмана по «бабушкиной схеме».

Ранее пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом представителей телевизионной программы «Школа ремонта». Женщину убедили временно покинуть свою хрущевку для проведения масштабного ремонта, обещая превратить ее в роскошные апартаменты. Для убедительности злоумышленники даже перечислили деньги за жилье на так называемый «безопасный счет».

