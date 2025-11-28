День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:11

Пенсионерка отдала квартиру мошенникам из «Школы ремонта»

Baza: фейковые сотрудники «Школы ремонта» отобрали у пенсионерки квартиру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом представителей телевизионной программы «Школа ремонта», сообщает Telegram-канал Baza. Женщину убедили временно покинуть свою хрущевку для проведения масштабного ремонта, обещая превратить ее в роскошные апартаменты. Для убедительности злоумышленники даже перечислили деньги за жилье на так называемый «безопасный счет».

Тем временем квартиру приобрел за 12,5 млн рублей мужчина, который целый год занимался ее капитальным ремонтом, вложив в обновление еще около 7 млн рублей. Он провел полную дезинсекцию и полностью преобразил запущенное жилье.

В течение всего этого времени пенсионерка регулярно звонила новому владельцу, интересуясь ходом работ, что не вызвало у мужчины подозрений. После завершения ремонта женщина, следуя советам тех же «представителей» проекта, подала иск в суд с целью вернуть квартиру по схеме, аналогичной делу певицы Ларисы Долиной.

Мужчину пока не пытаются выселить. При этом он опасается, что может лишиться жилья, как это происходило в других подобных историях.

Ранее певица Слава призналась, что не может продать свою квартиру. В этом она обвинила Долину, которой удалось получить жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам. Исполнительница объяснила, что хочет продать имущество, чтобы помочь семье и перестроить собственный дом.

мошенники
квартиры
пенсионеры
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.