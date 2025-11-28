Пенсионерка отдала квартиру мошенникам из «Школы ремонта»

Пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом представителей телевизионной программы «Школа ремонта», сообщает Telegram-канал Baza. Женщину убедили временно покинуть свою хрущевку для проведения масштабного ремонта, обещая превратить ее в роскошные апартаменты. Для убедительности злоумышленники даже перечислили деньги за жилье на так называемый «безопасный счет».

Тем временем квартиру приобрел за 12,5 млн рублей мужчина, который целый год занимался ее капитальным ремонтом, вложив в обновление еще около 7 млн рублей. Он провел полную дезинсекцию и полностью преобразил запущенное жилье.

В течение всего этого времени пенсионерка регулярно звонила новому владельцу, интересуясь ходом работ, что не вызвало у мужчины подозрений. После завершения ремонта женщина, следуя советам тех же «представителей» проекта, подала иск в суд с целью вернуть квартиру по схеме, аналогичной делу певицы Ларисы Долиной.

Мужчину пока не пытаются выселить. При этом он опасается, что может лишиться жилья, как это происходило в других подобных историях.

Ранее певица Слава призналась, что не может продать свою квартиру. В этом она обвинила Долину, которой удалось получить жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам. Исполнительница объяснила, что хочет продать имущество, чтобы помочь семье и перестроить собственный дом.